В Тегеране освободили журналистов телеканала Russia Today

Двое сотрудников телеканала RT Arabic Омар Хауаш и Джавад Салар Хили отпущены на свободу иранской полицией после задержания в районе теракта.

В полицию они попали во время съемок у здания иранского парламента, уточняет ТАСС. После установления личностей и проведения необходимых проверок журналистам разрешили продолжить работу.

7 июня в Тегеране произошел двойной теракт – две группы боевиков напали на здание парламента и мавзолей аятоллы Хомейни. В результате погибли 12 человек и несколько десятков были ранены. Практически все нападавшие уничтожены силовиками.

Ранее сообщалось, что иранская полиция задержала пять человек по подозрению в причастности к инциденту.