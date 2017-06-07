В Тегеране освободили журналистов телеканала Russia Today
Двое сотрудников телеканала RT Arabic Омар Хауаш и Джавад Салар Хили отпущены на свободу иранской полицией после задержания в районе теракта.
В полицию они попали во время съемок у здания иранского парламента, уточняет ТАСС. После установления личностей и проведения необходимых проверок журналистам разрешили продолжить работу.
7 июня в Тегеране произошел двойной теракт – две группы боевиков напали на здание парламента и мавзолей аятоллы Хомейни. В результате погибли 12 человек и несколько десятков были ранены. Практически все нападавшие уничтожены силовиками.
Ранее сообщалось, что иранская полиция задержала пять человек по подозрению в причастности к инциденту.
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