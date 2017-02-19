Тегеран выступил за создание союза с Москвой на Ближнем Востоке

Председатель парламента Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран планирует создать союз с Россией на Ближнем Востоке из-за отсутствия разногласий по важным вопросам между странами, в том числе и по Сирии.

В интервью телеканалу Al Mayadeen он пояснил: «Между нами нет противоречий ни тактического, ни стратегического характера. У нас общие оценки относительно ситуации в Сирии и ее будущего».

Политик заявил, что между Тегераном и Россией «достигнуто политическое согласие по Сирии». Страны также тесно сотрудничают в борьбе против террористов на Ближнем Востоке.

В заключение Лариджани подчеркнул, что «Иран и Россия двигаются к стратегическому союзу в регионе», - передает ТАСС.