Тегеран и Эр-Рияд не договорились о сокращении добычи нефти
Власти Саудовской Аравии и Ирана не сумели достичь каких-либо соглашений по рынку нефти. Представители страны проводили встречу накануне съезда ОПЕК в Алжире.
По данным агентства Bloomberg, переговоры Ирана и СА уже закончены.
Источники сообщают, что Саудовская Аравия готова сократить объемы добычи нефти. В этом случае Ирана должен был заморозить свою добычу на уровне 3,6 миллиона баррель в день. Стороны обсуждали также и другие предложения, но не сумели договориться.
В Алжире на будущей неделе состоится международный энергетический форум, в рамках которого ОПЕК планирует провести неофициальную встречу. На ней представители нефтедобыващих стран вновь будут обсуждать сокращение добычи для стабилизации и повышения цен на нефть.
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