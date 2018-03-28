Театры Петербурга отменяют спектакли в день траура 28 марта
Петербургские театры «БДТ», «Буфф» и Театр Комедии им. Н.П. Акимова отменили спектакли в день траура 28 марта после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.
Театр «БДТ» снял с показа спектакль «Фунт мяса», «Буфф» - «Топ нон-стоп», а Театр Комедии им. Н.П. Акимова – «Как важно быть серьезным».
Слова сочувствия выразили и другие театры города, передает «Петербургский дневник».
Следующая новость В Петербурге упростили досмотр пассажиров метро
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии