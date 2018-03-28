Театры Петербурга отменяют спектакли в день траура 28 марта

Петербургские театры «БДТ», «Буфф» и Театр Комедии им. Н.П. Акимова отменили спектакли в день траура 28 марта после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

Театр «БДТ» снял с показа спектакль «Фунт мяса», «Буфф» - «Топ нон-стоп», а Театр Комедии им. Н.П. Акимова – «Как важно быть серьезным».

Слова сочувствия выразили и другие театры города, передает «Петербургский дневник».