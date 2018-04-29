В театре Лондона поставят пьесу по книге об Александре Литвиненко

Драматург Люси Преббл поставит на сцене театра в Лондоне пьесу по мотивам книги, посвященной отравлению экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко.

Как сообщает газета The Observer, пьеса будет поставлена по книге бывшего корреспондента издания The Guardian в Москве Люка Хардинга «Очень дорогой яд». Книга вышла в продажу в 2016 году.

Ожидается, что театр объявит о премьере на следующей неделе, передает RT.

Литвиненко скончался в Британии в ноябре 2016 года вскоре после получения гражданства Британии. В его организме был обнаружен радиоактивный полоний-210.