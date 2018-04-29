В театре Лондона поставят пьесу по книге об Александре Литвиненко
Драматург Люси Преббл поставит на сцене театра в Лондоне пьесу по мотивам книги, посвященной отравлению экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко.
Как сообщает газета The Observer, пьеса будет поставлена по книге бывшего корреспондента издания The Guardian в Москве Люка Хардинга «Очень дорогой яд». Книга вышла в продажу в 2016 году.
Ожидается, что театр объявит о премьере на следующей неделе, передает RT.
Литвиненко скончался в Британии в ноябре 2016 года вскоре после получения гражданства Британии. В его организме был обнаружен радиоактивный полоний-210.
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