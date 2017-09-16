Театр наций поставил в план спектакль Кирилла Серебренникова «Чайковский»
Художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов запланировал в начале сезона 2018/2019 годов премьеру спектакля «Чайковский» в постановке находящегося под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова.
Он сказал: «Я очень в это верю. Что в конце сезона (2017/2018 годов) начнутся репетиции его нового спектакля в нашем театре». Миронов и сам намерен сыграть в новом спектакле, сообщает ТАСС.
Кирилл Серебренников обвиняется в организации хищения более 60 млн рублей, выделенных его компании «Седьмая студия» для работы над проектом «Платформа».
Среди прочих театров, где запланированы постановки Серебренникова, Большой театр (балет «Нуреев»), Штутгарская опера (опера «Гензель и Гретель»), Цюрихский оперный театр.
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