Тайваньская полиция приняла на службу щенков лабрадоров

Полиция Тайваня набрала на службу несколько щенков лабрадоров, которым предстоит стать служебными собаками.

Один из питомцев получил кличку Фушин, что означает «счастливая звезда». Издание Dailty Mail «самым милым полицейским псом». Оно отмечает, что видеоролики со щенками, которые полицейские публикуют в соцсетях, набирают десятки тысяч просмотров.

Тайваньские правоохранители будут тренировать вновь поступивших собак на поиски наркотиков и других запрещенных веществ, а также следов крови.