На Тайване попугай выступил в качестве стоматолога
Житель Тайваня удалил своему сыну молочный зуб необычным способом – в роли стоматолога был привлечен попугай ара.
Соответствующее видео опубликовано на YouTube. В ролике видно, что зуб мальчика был соединен нитью с лапой птицы. Операция была проведена мгновенно, стоило птице только взлететь.
Ребенок, судя по видео, остался доволен помощью пернатого «доктора», сообщает URA.RU.
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