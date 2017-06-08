На Тайване попугай выступил в качестве стоматолога

Житель Тайваня удалил своему сыну молочный зуб необычным способом – в роли стоматолога был привлечен попугай ара.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube. В ролике видно, что зуб мальчика был соединен нитью с лапой птицы. Операция была проведена мгновенно, стоило птице только взлететь.

Ребенок, судя по видео, остался доволен помощью пернатого «доктора», сообщает URA.RU.