Тайвань станет первой азиатской страной с однополыми браками

Тайваньский суд заявил о возможности заключения однополых браков на острове, так как подобное право человека гарантировано конституцией страны.

Власти Тайваня должны внести в законодательство соответствующие поправки, чтобы граждане не попадали в неприятные правовые ситуации. В первом чтении закона органы законодательной власти Тайваня отнеслись к идее положительно.

На данный момент ни в одной из азиатских стран однополые браки не разрешены.

Несмотря на то, что материковый Китай считает Тайвань своей провинцией, реакции оттуда пока не последовало, отмечает ТАСС.

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