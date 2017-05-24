Тайвань станет первой азиатской страной с однополыми браками
Тайваньский суд заявил о возможности заключения однополых браков на острове, так как подобное право человека гарантировано конституцией страны.
Власти Тайваня должны внести в законодательство соответствующие поправки, чтобы граждане не попадали в неприятные правовые ситуации. В первом чтении закона органы законодательной власти Тайваня отнеслись к идее положительно.
На данный момент ни в одной из азиатских стран однополые браки не разрешены.
Несмотря на то, что материковый Китай считает Тайвань своей провинцией, реакции оттуда пока не последовало, отмечает ТАСС.
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