Тайских рабочих обстреляли из рогаток на границе с Мьянмой

Рабочие Таиланда, отправленные на укрепление берега реки Моеи в преддверии сезона дождей, подверглись обстрелу объединенными силами по охране границы Мьянмы.

Он велся из рогаток с применением шариков из обожженной глины и металлических болтов в качестве снарядов, сообщает издание Bangkok Post. Никто из рабочих не пострадал, но работы были сорваны – необходимую защитную насыпь рабочим возвести не удалось.

Уточняется, что нападавшие являются каренами – представителями нацменьшинства, которые были включены в состав вооруженных сил Мьянмы и отправлены на охрану границы.

Издание отмечает, что причиной нападения послужило негативное отношение каренов к проводимым Таиландом работам на границе.