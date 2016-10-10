Тайник с оружием обнаружили в здании суда в Москве
Во время ремонта здания Замоскворецкого суда в Москве был обнаружен тайник с оружием и купюрами "банка приколов". Кому принадлежит находка - пока не известно.
– Ранее в этой части суда размещались представители следственных органов. После того как они переехали, там начался ремонт, в ходе которого и был обнаружен схрон, – рассказали в Замоскворецком суде. Тайник проверяют сотрудники правоохранительных органов, сообщает ТАСС.
Известно, что находка включала несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и купюры из "банка приколов".
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