Тайник с оружием обнаружили в здании суда в Москве

Во время ремонта здания Замоскворецкого суда в Москве был обнаружен тайник с оружием и купюрами "банка приколов". Кому принадлежит находка - пока не известно.

– Ранее в этой части суда размещались представители следственных органов. После того как они переехали, там начался ремонт, в ходе которого и был обнаружен схрон, – рассказали в Замоскворецком суде. Тайник проверяют сотрудники правоохранительных органов, сообщает ТАСС.

Известно, что находка включала несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и купюры из "банка приколов".