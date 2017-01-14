В Тайланде во время авиашоу для детей разбился истребитель Jas 39C Gripen
В Тайланде во время авиашоу разбился истребитель Jas 39C Gripen.
Как уточняется в материале, самолет, принадлежащий ВВС Тайланда, участвовал в авиашой, приуроченном ко дню детей.
В 9.27 по местному времени истребитель рухнул на взлетно-посадочную полосу во время демонстрации маневра внезапной атаки.
В результате инцидента пилот погиб, сообщает «РИА Новости».
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