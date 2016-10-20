Тайфун «Хаима» унес жизни пяти человек на Филиппинах
Не менее пять человек погибли в результате разбушевавшегося в Филиппинах тайфуна «Хаима», сообщает AP.
Стихия разрушила дома, а также повалено множество деревьев.
Сотрудники службы спасения уже эвакуировали несколько десятков тысяч человек из северных районов страны.
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