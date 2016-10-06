Тайфун «Чаба» разделил Корейский полуостров
Из-за сильного урагана южная часть Корейского полуострова оказалась отрезана от материка. В Южной Корее остановлено движение поездов.
Тропический шторм стал причиной наводнений на железной дороге. В результате магистрали оказались затоплены, движение транспорта остановлено. На юге полуострова также местами отключились системы электроснабжения, сообщает Oane.ws.
Тайфун также стал причиной внесения изменений в расписание авиарейсов. В местах подтопления работают сотрудники спасательных служб, данные о пострадавших уточняются.
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