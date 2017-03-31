Татьяна Тарасова отказалась назвать завершившего карьеру Плющенко своим коллегой

У объявившего о завершении карьеры двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко есть все, чтобы вырасти в хорошего тренера, однако пока назвать Плющенко своим коллегой она не может. Такое заявление сделала самый титулованный в мире тренер Татьяна Тарасова.

- Я желаю ему удачи на новом поприще, у него есть своя школа фигурного катания, и он наверняка будет работать очень серьезно. У него хорошая семья, жена во всем ему помогает. Думаю, что Плющенко счастливый человек, который будет искать себя в этом направлении, но своим коллегой я его пока назвать не могу. Мой папа назвал меня коллегой только после того, как я выиграла свою пятую Олимпиаду, - цитирует Тарасову ТАСС.

- Коллегой я могу назвать человека, который много лет работает на поприще фигурного катания и добился определенных достижений в области педагогической и тренерской работы. Я уверена, что у него все получится, - добавила Татьяна Анатольевна.

По словам собеседницы агентства, у Плющенко на протяжении всей его карьеры был замечательный наставник Алексей Мишин, и это поможет бывшему фигуристу расти в новом качестве.

- Думаю, что Евгений захочет работать на том же уровне, на котором успешно работал и продолжает работать Алексей Николаевич Мишин, - отметила Тарасова.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: спорт
Следующая новость Лень заразна

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО