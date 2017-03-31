Татьяна Тарасова отказалась назвать завершившего карьеру Плющенко своим коллегой

У объявившего о завершении карьеры двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко есть все, чтобы вырасти в хорошего тренера, однако пока назвать Плющенко своим коллегой она не может. Такое заявление сделала самый титулованный в мире тренер Татьяна Тарасова.

- Я желаю ему удачи на новом поприще, у него есть своя школа фигурного катания, и он наверняка будет работать очень серьезно. У него хорошая семья, жена во всем ему помогает. Думаю, что Плющенко счастливый человек, который будет искать себя в этом направлении, но своим коллегой я его пока назвать не могу. Мой папа назвал меня коллегой только после того, как я выиграла свою пятую Олимпиаду, - цитирует Тарасову ТАСС.

- Коллегой я могу назвать человека, который много лет работает на поприще фигурного катания и добился определенных достижений в области педагогической и тренерской работы. Я уверена, что у него все получится, - добавила Татьяна Анатольевна.

По словам собеседницы агентства, у Плющенко на протяжении всей его карьеры был замечательный наставник Алексей Мишин, и это поможет бывшему фигуристу расти в новом качестве.

- Думаю, что Евгений захочет работать на том же уровне, на котором успешно работал и продолжает работать Алексей Николаевич Мишин, - отметила Тарасова.