Татьяна Москалькова высказалась против участия школьников в протестах

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считает необходимым запретить на законодательном уровне участие несовершеннолетних в стихийных протестных акциях.

По мнению омбудсмена, организаторы подобных мероприятий сегодня умело пользуются пробелами в законодательстве, используя школьников для манипуляций. Москалькова отметила, что это «как минимум бесчеловечно».

В думском комитете по развитию гражданского общества выразили готовность обсудить идею Москальковой. «Если речь идет об участии в несанкционированных публичных мероприятиях, там не только несовершеннолетние нарушают закон, но и совершеннолетние, которые организуют либо приглашают несовершеннолетних на такие акции. Тут нужен тонкий законодательный механизм, вот мы его и будем обсуждать», - цитирует его ТАСС.