Татьяна Москалькова призвала проверить факты лишения крымчан паспортов РФ
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова распорядилась провести проверку информации о лишении жителей Крыма паспортов РФ.
Она заявила: «Мне эта проблема известна. Ко мне поступило такое обращение. Я обратилась к правительству, чтобы провести комплексную проверку этих ситуаций».
По разной информации, паспортов лишили от 2 до 4,5 крымчан. Проверкой займутся сотрудники МВД и члены аппарата уполномоченного по правам в России, сообщает «Интерфакс».
После вхождения Крыма в состав России на полуострове началась замена украинских паспортов на российские. Всего в Крыму проживают около 2,3 млн человек.
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