Татьяна Москалькова призвала проверить факты лишения крымчан паспортов РФ

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова распорядилась провести проверку информации о лишении жителей Крыма паспортов РФ.

Она заявила: «Мне эта проблема известна. Ко мне поступило такое обращение. Я обратилась к правительству, чтобы провести комплексную проверку этих ситуаций».

По разной информации, паспортов лишили от 2 до 4,5 крымчан. Проверкой займутся сотрудники МВД и члены аппарата уполномоченного по правам в России, сообщает «Интерфакс».

После вхождения Крыма в состав России на полуострове началась замена украинских паспортов на российские. Всего в Крыму проживают около 2,3 млн человек.