Татуировки могут стать причиной солнечного удара‍

Ученые из Колледжа Альма доказали, что татуировки влияют на потоотделение и могут стать причиной солнечного удара.

В эксперименте исследователей приняли участие 10 татуированных мужчин. Ученые проверили их уровень потливости. В результате выяснилось, что у людей с татуировками плохо налажено потоотделение. Это связано с тем, что татуировка наносится на глубину 3-5 миллиметров под кожу, - сообщает «Дни 24».

На такой глубине находятся и потовые железы человека. Краска для тату обычно содержит в себе токсичные вещества, что приводит к закупорке пор. В итоге у людей с татуировками значительно чаще могут случаться тепловые удары.