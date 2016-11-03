Татарстанский банк «Камский горизонт» лишился лицензии

Татарстанский банк «Камский горизонт», расположенный в Набережных Челнах, лишился лицензии в связи с полной утратой собственных средств, говорится в сообщении Банка России.

Регулятор отметил, что «Камский горизонт» также не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем в части представления в уполномоченный орган достоверной информации. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.

Банк является участник системы страхования вкладов, что предусматривает выплату возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100 процентов остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика, сообщает «Интерфакс».