В Татарстане вновь разгорается скандал из-за языка

На тот раз в Набережных челнах местная жительница пожаловалась на то, что татарском языку принудительно обучают воспитанников детского сада.

«На каком основании русскоязычных детей в русском саду русской группы принудительно обучают татарскому языку?» - цитирует «ФедералПресс» ее сообщение в системе «Народный контроль».

В исполкоме Набережных Челнов на это ответили, что образовательная деятельность дошкольных организаций осуществляется в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. На его основе самим дошкольным учреждением разрабатывается и утверждается образовательная программа.

На основании закона республики о государственном и других языка предусмотрено обучение татарскому языку в группах русским языком воспитания и обучения и наоборот.

Ранее в администрации президента России отметили, что напряженность вокруг темы изучения татарского языка в республике связана исклчительно с перегибами в преподавании.