В Татарстане самолет вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам

Как сообщил представитель пресс-службы МЧС России по республике Татарстан Андрей Родыгин, воздушное судно, следовавшее по рейсу Набережные Челны – Москва, совершил вынужденный возврат на территорию аэропорта начальной точки маршрута следования.

Самолет вернулся в Набережные Челны по причине неполного закрытия шасси. Заметивший неисправность в работе системы командир судна дал команду вернуться и совершить посадку в аэропорту Бегишево. В результате ЧП никто не пострадал.

-В 11:47 по московскому времени от единой диспетчерской службы города Набережные Челны поступило сообщение о том, что в 11:44 в аэропорту Бегишево совершил вынужденную посадку самолет SU95 (Sukhoi Superjet 100), рейс 1255, маршрут Бегишево-Шереметьево (Москва), — рассказал представитель ведомства.

Как уточнил в своем заявлении Родыгин, на борту самолета находилось 64 пассажира и пять членов экипажа, сообщает РИА «Новости».