В Татарстане предотвращен теракт на Казанском авиационном заводе

В Татарстане пресечена деятельность группы, планировавшей теракты на Казанском авиационном заводе и других объектах на территории республики, сообщил министр МВД Татарстана Артем Хохорин на коллегии ведомства.

По его словам, оперативники МВД Татарстана совместно с сотрудниками ФСБ нанесли удар по террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России).

Хохорин уточнил, что в отношении террористов возбуждено 13 уголовных дел. Среди них участница женской ячейки в Альметьевске и группа уроженцев Татарстана, проживающих в Швеции и пропагандирующих радикальные действия среди русскоязычной аудитории интернета. Об этом сообщает ТАСС.