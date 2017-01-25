В Татарстане предотвращен теракт на Казанском авиационном заводе
В Татарстане пресечена деятельность группы, планировавшей теракты на Казанском авиационном заводе и других объектах на территории республики, сообщил министр МВД Татарстана Артем Хохорин на коллегии ведомства.
По его словам, оперативники МВД Татарстана совместно с сотрудниками ФСБ нанесли удар по террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России).
Хохорин уточнил, что в отношении террористов возбуждено 13 уголовных дел. Среди них участница женской ячейки в Альметьевске и группа уроженцев Татарстана, проживающих в Швеции и пропагандирующих радикальные действия среди русскоязычной аудитории интернета. Об этом сообщает ТАСС.
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