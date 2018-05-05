В Татарстане педофилу дали 19 лет колонии за совращение 56 детей

Житель города Альметьевска признан виновным в совращении несовершеннолетних и получил 19 лет колонии строгого режима.

Следствие установило, что он создал в соцсетях две фальшивые страницы от имени 11-летней девочки и 14-летнего мальчика. Мужчина знакомился с детьми и посредством интернета совершал в отношении них действия сексуального характера.

Преступник уговаривал их снимать фото или видео непристойного содержания.

«В дальнейшем, получив эти записи, угрожая их распространением, мужчина требовал присылать ему все новые записи, либо встречаться с ним», - сообщили агентству «URA.RU» в пресс-службе СУ СКР по Республике Татарстан.

Всего от действий педофила пострадали 56 детей. В отношении четырех девочек мужчина успел совершить действия сексуального характера, встречаясь с ними в гараже или приходя к ним домой.

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