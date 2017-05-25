В Татарстане испытают мобильную зону 5G
«Ростелеком» намерен проработать в Татарстане проведение опытной зоны сети мобильной связи пятого поколения 5G.
Власти республики Татарстан уже дали добро на проведение испытаний, и стороны уже подписали протокол о будущих работах.
Технология пятого поколения мобильной связи предположительно будет запущена в коммерческую эксплуатацию после 2020 года, отмечает ТАСС.
Рекордная скорость передачи данных в опытных зонах сети 5G достигала 25 Гбит/с, что позволяет транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD) в режиме онлайн.
Татарстан со своей стороны предоставит все ресурсы сетей связи и все необходимые разрешения.
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