В Татарстане испытают мобильную зону 5G

«Ростелеком» намерен проработать в Татарстане проведение опытной зоны сети мобильной связи пятого поколения 5G.

Власти республики Татарстан уже дали добро на проведение испытаний, и стороны уже подписали протокол о будущих работах.

Технология пятого поколения мобильной связи предположительно будет запущена в коммерческую эксплуатацию после 2020 года, отмечает ТАСС.

Рекордная скорость передачи данных в опытных зонах сети 5G достигала 25 Гбит/с, что позволяет транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD) в режиме онлайн.

Татарстан со своей стороны предоставит все ресурсы сетей связи и все необходимые разрешения.