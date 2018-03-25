В Татарстане экстренно расселяют людей после обрушения стены общежития

В городе Зеленодольске Республики Татарстан обрушилась часть стены четырехэтажного общежития, власти экстренно расселяют людей.

Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Зеленодольского муниципального района.

«В пятницу, 23 марта текущего года, в Зеленодольске произошло обрушение части кирпичной стены четырехэтажного многоквартирного жилого дома по адресу улица Гоголя, дом 45а», - говорится в сообщении.

Уточняется, что площадь обрушения составила 4,5 квадратных метра. Жителей временно поселили в санаторий спортивной базы «Уникс». За помощью в расселении обратились более 10 семей.

Общежитие было построено в 1967 году. В доме 69 квартир. В программу переселения из аварийного жилья 2013-2017 годов общежитие не вошло. После обследования, проведенного в 2018 году, оказалось, что здание находится в аварийном состоянии.

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