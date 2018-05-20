В Татарстане двое парашютистов столкнулись в воздухе и разбились
В Татарстане при прыжках с парашютом один спортсмен влетел в раскрывшийся парашют другого.
Мужчины спустились на землю в бессознательном состоянии. Первый скончался в машине скорой помощи, второй – в больнице города Мензелинска, передает агентство «URA.RU».
Как рассказали в Следственном комитете, в день трагедии семь спортсменов выполняли свободное падение на высоте с 4 до 1,6 тысяч километров.
Погибшими оказались мужчины 1984 и 1970 годов рождения. Каждый из них выполнил свыше 600 прыжков.
Ранее в Тверской области погиб 17-летний парашютист, который утонул в водоеме, где оказался после прыжка. Он должен был сесть на землю, однако по неустановленным причинам его парашют снесло на 800 метров в сторону водоема.
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