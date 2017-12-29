В Татарстане члены ОПГ «Братва» получили тюремные сроки

В Казани оглашены приговоры членам преступной группировки «Братва», промышляющей с 2012 года в Лениногорске.

Верховный суд Татарстана приговорил главаря преступной группировки «Братва» Максима Ионова к 21 году лишения свободы, его сообщники получили от 8 до 19 лет. Все сроки осужденные будут отбывать в колонии строго режима.

Главарь и 14 сообщников обвиняются в совершении убийств, вымогательства, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве, передает ТАСС.

В 2012 году Максим Ионов в городе Лениногорске создал банду, получившую название «Братва». С этого момента до 2014 года бандиты, орудуя ножами и обрезками арматуры, нападали, в том числе, на «конкурентов» - участников противоборствующей группировки «Спортсмены».

В декабре 2012 года «Братва» избила местного предпринимателя, вынуждая его отказаться от продажи комплекса административных и производственных помещений.

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