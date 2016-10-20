В Татарстане арестован сторонник «Исламского государства»

Суд в Татарстане арестовал 36-летнего жителя Казани, который подозревается в причастности к «Исламскому государству» (террористическая организация, запрещена в РФ).

По словам помощника руководителя СУ СКР по региону Эльвиры Газизовой, местный житель заключен под стражу в ходе расследования дела о приготовлении к акту терроризма.

- В июле 2016 года задержанный изготовил три самодельных взрывных устройства из пиротехнических изделий и испытал их между заброшенными складскими помещениями на окраине одного из населенных пунктов республики. Данные взрывные устройства мужчина планировал использовать при совершении террористического акта на территории одного из казанских заводов, - цитирует Газизову «Интерфакс».

По версии следствия, мужчина контактировал с «Исламским государством». Он также отправлял им деньги.

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Места: Россия
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