Татарстан присыпало снегом

В Татарстан заглянула зима – в Верхнеуслонском районе выпал снег с градом.

Соответствующие снимки появились в социальных сетях. В главке МЧС по республике подтвердили факт погодной аномалии, передает «Интерфакс».

При этом в ведомстве отметили, что чрезвычайных происшествий июньский снег не вызвал, пострадавших от непогоды нет.

Несколько ранее снег выпал в Мурманской области.