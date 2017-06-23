Татарстан присыпало снегом
В Татарстан заглянула зима – в Верхнеуслонском районе выпал снег с градом.
Соответствующие снимки появились в социальных сетях. В главке МЧС по республике подтвердили факт погодной аномалии, передает «Интерфакс».
При этом в ведомстве отметили, что чрезвычайных происшествий июньский снег не вызвал, пострадавших от непогоды нет.
Несколько ранее снег выпал в Мурманской области.
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