Татарстан остается на карандаше МЧС из-за весенних потопов

В Татарстане введен режим повышенной готовности из-за паводков.

На контроле остаются подтопление грунтовой автодороги местного значения в населенном пункте Качелино Арского муниципального района и четырех низководных мостов вблизи населенных пунктов Буинского, Новошешминского и Азнакаевского муниципальных районов.

Также на контроле подтопление восьми приусадебных участков в Зеленодольском муниципальном районе.

Ранее в связи с ухудшением паводковой обстановки в Кайбицком и Зеленодольском районах был введен режим «повышенной готовности», отмечает «Реальное время».