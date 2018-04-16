Татарстан остается на карандаше МЧС из-за весенних потопов
В Татарстане введен режим повышенной готовности из-за паводков.
На контроле остаются подтопление грунтовой автодороги местного значения в населенном пункте Качелино Арского муниципального района и четырех низководных мостов вблизи населенных пунктов Буинского, Новошешминского и Азнакаевского муниципальных районов.
Также на контроле подтопление восьми приусадебных участков в Зеленодольском муниципальном районе.
Ранее в связи с ухудшением паводковой обстановки в Кайбицком и Зеленодольском районах был введен режим «повышенной готовности», отмечает «Реальное время».
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