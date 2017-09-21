Татарстан будет преподавать в школах два обязательных языка
Министерство образования и науки Татарстана и президент республики Рустам Минниханов заявили, что в регионе будет вестись работа по обеспечению одновременно высокого уровня знаний и владения русским языком и совершенствование методики преподавания татарского языка.
Родители учеников отдельных классов в Татарстане стали обращаться к руководству учебных заведений с просьбой прекратить в школах преподавание татарского языка, и сосредоточиться на изучении русского.
Министерство образования и науки Татарстана ответило, что Конституция РФ признает за регионами право устанавливать государственные языки субъекта РФ, а Конституцией Татарстана в качестве государственных языков республики установлены русский и татарский языки, сообщает РИА Новости.
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