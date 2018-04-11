Татарстан и Беларусь свяжут первым прямым авиарейсом

Авиалайнеры компании «Белавиа» с 26 апреля начинают курсировать между Казанью и Минском.

Авиарейс будет дефилировать четыре раза в неделю.

Из Казани самолет вылетает в 4:30, в понедельник, среду, пятницу и субботу. В столице Беларуси самолет приземлиться в 6:50.

Полеты планируется осуществлять на комфортабельном авиалайнере «Embraer 175» на 76 мест, передает «Казанский репортер».

Новости по теме
Теги:
События: общество
Следующая новость Вейпы в России получат все запреты как табачные изделия

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО