Татарстан и Беларусь свяжут первым прямым авиарейсом
Авиалайнеры компании «Белавиа» с 26 апреля начинают курсировать между Казанью и Минском.
Авиарейс будет дефилировать четыре раза в неделю.
Из Казани самолет вылетает в 4:30, в понедельник, среду, пятницу и субботу. В столице Беларуси самолет приземлиться в 6:50.
Полеты планируется осуществлять на комфортабельном авиалайнере «Embraer 175» на 76 мест, передает «Казанский репортер».
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