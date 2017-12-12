Татарский язык может стать обязательным для всей России
Совет старейшин Набережночелнинского мухтасибата предложил придать татарскому языку статус государственного языка в Российской Федерации.
С соответствующей инициативой совет обратился к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину.
Авторы обращения аргументируют свое предложение тем, что по всей России проживают более 2/3 татар, которые не могут получить образование на родном языке.
«Уменьшение часов преподавания татарского языка в школах Республики подрывает достигнутые годами равновесие между русским и татарским народами, спровоцирует родителей на необдуманные шаги», — говорится в открытом письме мусульман к Володину.
Кроме того, по мнению старейшин, закрепление татарского языка на уровне государственного по всей России спасет татар от дискриминации и укрепит доверие между нациями и народами в России.
Ранее парламент Татарстана согласился с новыми рекомендациями министерства образования и науки РФ, согласно которым изучение государственных языков республик на всей территории страны будет добровольным, сообщает «Федерал пресс».
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