«Ташир» открывает в Москве еще два универмага одежды Take Away

Группа компаний «Ташир» после успешного запуска первого универмага одежды Take Away в декабре 2015 года в Румянцево приняла решение открыть еще два универмага. Второй уже открылся в Москве, а третий примет посетителей до Нового года.

Об этом сообщает МОСЛЕНТА со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Ташир».

Второй универмаг новой сети открылся в ТРЦ Avenue South-West 17 декабря. На площади в 600 квадратных метров представлено порядка 300 тысяч товаров международных и российских брендов в ценовом сегменте «средний» и «средний плюс».

Третий универмаг сети откроется 24 декабря в ТРЦ «РИО» на Ленинском проспекте. Он будет гораздо больше, чем в ТРЦ Avenue South-West: его площадь составит 2 тысячи квадратных метров.