В Тартусе началась модернизация пункта ВМФ России

Весной в Тартусе начнутся работы по расширению и модернизации пункта материально-технического обеспечения кораблей ВМФ России. Они продлятся около пяти лет.

Как рассказал РИА Новости источник в военном ведомстве, соглашение между Россией и Сирией о расширении территории и пункта в районе порта Тартус опубликовано 20 января 2017 года. Оно будет действовать в течение 49 лет.

Источник подчеркнул, что «речь о полноценной базе пока не идет, это очень дорого». Отмечается, что вначале будут проведены дноуглубительные работы для захода в порт больших кораблей класса «крейсер» и «авианосец».

По мнению адмирала Игоря Касатонова, одновременно с причалами требуется развивать инфраструктуру: «Нужно сделать всю логистику, включая новые казармы, так как штат будет увеличен. В Сирии продолжаются боевые действия, поэтому большое внимание нужно уделить охране и обороне, в первую очередь средствами ПВО».

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