Тарпищев надеется увидеть Шарапову в мае на чемпионате в Париже

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил надежду, что Мария Шарапова примет участие в Открытом Чемпионате Франции в мае. Теннисистка была дисквалифицирована на 15 месяцев за употребление мельдония.

Тарпищев подчеркнул: «Вопрос об участии Шараповой в Открытом чемпионате Франции решается как раз в эти дни. Мария попросила у организаторов wild card – персональное приглашение, позволяющее выступить на турнире вне зависимости от рейтинга, и те рассматривают ее просьбу». Он добавил, что теннисистке потребуется около полугода, чтобы прийти в прежнюю форму.

Тарпищев заключил: «Шарапова никогда не отличалась особой быстротой, она играла за счет внутренней мобилизации. Теперь ее будет лихорадить около полугода, прежде чем нервная система успеет снова адаптироваться к соревновательным нагрузкам. Так что ждать успешного выступления Маши в Париже не приходится».

Как сообщает «Подмосковье сегодня», весной 2016 года в допинг-пробе Шараповой обнаружили следы запрещенного WADA мельдония. На специально организованной пресс-конференции она рассказала, что принимала препарат в течение 10 лет с терапевтической целью. Теннисистка была дисквалифицирована на два года, однако позже срок наказания сократили до 15 месяцев.