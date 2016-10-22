Тарпищев будет руководить Федерацией тенниса России до 2020 года
На отчетно-выборной конференции Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев вновь был избран главой ФТР, сообщает «Интерфакс».
За него проголосовали 85 человек, лишь один был против, еще один воздержался.
Тарпищев будет руководить ФТР до 2020 года.
Он возглавляет федерацию с 1999 года.
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