Тарифы на газ и воду в Подмосковье вырастут с 1 июля
С 1 июля жителей Подмосковья ожидает рост тарифов на водоснабжение, водоотведение и газ, заявила первый зампред комитета по ценам и тарифам региона Наталья Алексеенко.
Уточняется, что цены вырастут почти на 4 процента.
Алексеенко отметила, что в сорока пяти муниципалитетах действуют единые тарифы на услуги ЖКХ, а в одиннадцати муниципалитетах даже удалось снизить их стоимость за счет укрупнения и объединения имущества организаций, обслуживающих коммунальный комплекс, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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