Тарифы на газ и воду в Подмосковье вырастут с 1 июля

С 1 июля жителей Подмосковья ожидает рост тарифов на водоснабжение, водоотведение и газ, заявила первый зампред комитета по ценам и тарифам региона Наталья Алексеенко.

Уточняется, что цены вырастут почти на 4 процента.

Алексеенко отметила, что в сорока пяти муниципалитетах действуют единые тарифы на услуги ЖКХ, а в одиннадцати муниципалитетах даже удалось снизить их стоимость за счет укрупнения и объединения имущества организаций, обслуживающих коммунальный комплекс, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».