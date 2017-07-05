Тарифы на проезд в Москве останутся без изменений
Московские власти приняли решение оставить тарифы на проезд в общественном транспорте без изменений до конца года.
По словам руководителя столичного департамента транспорта Максима Ликсутова, тарифы на городской транспорт в Москве растут намного ниже инфляции.
С 1 июля проезд в пригородных пассажирских электричках в Московском регионе подорожал на 2 рубля. Так, поездка в пределах Москвы теперь обойдется в 34 рубля, а поездка за пределы Москвы, где расстояния поделены на зоны, обойдется в 22 рубля за каждую зону, сообщает «Национальная служба новостей».
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