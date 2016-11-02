Тариф по системе «Платон» вырастет до 2,61 рубля с февраля и до 3,06 рубля – с июня

Взимание платы с большегрузных автомобилей по системе «Платон» будет увеличено до 2 рубля 61 копейки с 1 февраля 2017 года, а затем до 3 рублей 6 копеек – с 1 июня 2017 года. Такое заявление сделал заместитель министра транспорта РФ Евгений Дитрих.

- С 1 февраля нами предложено увеличить тариф до 2 рублей 61 копейки. Этот тариф по нашему предложению может действовать до 1 июня 2017 года. С 1 июня предложено повысить тариф до 3 рублей 6 копеек, - цитирует Дитриха ТАСС.

В то же время Минтранс предлагает отложить индексацию тарифов системы «Платон» до 1 июля 2018 года.

Заместитель министра сообщил также, что в случае поэтапной смены тарифа поступления в бюджет в 2017 году могут составить 33 миллиарда рублей.