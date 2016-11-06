Тарасова увидела причину травмы Липницкой в похудении

Травма фигуристки Юлии Липницкой могла произойти из-за обезвоживания организма, считает российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

По ее мнению, Юлия сильно похудела, и на этом фоне в организме образовалась нехватка калия и магния.

«Юля стала настоящей красавицей, изменилась и сильно похудела, поэтому предполагаю, что причина произошедшего — обезвоживание, и, как следствие, недостаток калия и магния в организме», — цитирует ТАСС слова Тарасовой.

Кроме того, по мнению тренера, ногу у Юлии начало сводить еще на разминке. «Необходимо знать, что с такими вещами делать, и почему такое происходит», — добавила тренер.

Юлия Липницкая получившая травму ноги в ходе произвольной программы на этапе Гран-при России по фигурному катанию.