Тарасова увидела причину травмы Липницкой в похудении
Травма фигуристки Юлии Липницкой могла произойти из-за обезвоживания организма, считает российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
По ее мнению, Юлия сильно похудела, и на этом фоне в организме образовалась нехватка калия и магния.
«Юля стала настоящей красавицей, изменилась и сильно похудела, поэтому предполагаю, что причина произошедшего — обезвоживание, и, как следствие, недостаток калия и магния в организме», — цитирует ТАСС слова Тарасовой.
Кроме того, по мнению тренера, ногу у Юлии начало сводить еще на разминке. «Необходимо знать, что с такими вещами делать, и почему такое происходит», — добавила тренер.
Юлия Липницкая получившая травму ноги в ходе произвольной программы на этапе Гран-при России по фигурному катанию.
Следующая новость Президент Германии опасается Дональда Трампа
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии