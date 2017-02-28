Танцевальная платформа рухнула во время карнавала в Рио-де-Жанейро
Около 12 человек пострадали в результате обрушения вершины платформы на карнавальном шествии в Рио-де-Жанейро.
По данным местных властей, пятерым пострадавшим потребовалась госпитализация, один из них находится в тяжелом состоянии.
Ранее водитель автомобиля, который тянул одну из громоздких карнавальных платформ, не справился с управлением, в результате чего двадцать человек оказались прижатыми к ограждениям и получили травмы, сообщает «Интерфакс».
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