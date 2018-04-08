Танкер с ячменем врезался в исторический особняк в Стамбуле

Танкер Vitaspirit врезался в исторический особняк на берегу Босфора в Стамбуле. Уточняется, что судно двигалось под флагом Мальты.

Согласно заявлению администрации Стамбула, сухогруз перевозил ячмень и направлялся из России в Саудовскую Аравию. Причиной происшествия называют остановку двигателя, передает ТАСС.

Особняк был возведен в XVIII веке и в настоящее время используется для проведения торжественных мероприятий. Его стоимость на рынке недвижимости оценивается в 85 млн долларов.

В результате столкновения здание оказалось сильно повреждено, полностью разрушены стены на втором и третьем этажах.