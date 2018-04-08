Танкер с ячменем врезался в исторический особняк в Стамбуле
Танкер Vitaspirit врезался в исторический особняк на берегу Босфора в Стамбуле. Уточняется, что судно двигалось под флагом Мальты.
Согласно заявлению администрации Стамбула, сухогруз перевозил ячмень и направлялся из России в Саудовскую Аравию. Причиной происшествия называют остановку двигателя, передает ТАСС.
Особняк был возведен в XVIII веке и в настоящее время используется для проведения торжественных мероприятий. Его стоимость на рынке недвижимости оценивается в 85 млн долларов.
В результате столкновения здание оказалось сильно повреждено, полностью разрушены стены на втором и третьем этажах.
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