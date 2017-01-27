На таможнях Дальнего Востока застряли сотни авто из-за отсутствия ГЛОНАСС

Свыше 700 автомобилей, ввезенных в Россию из-за рубежа с начала года, остаются на таможнях Дальнего Востока. Машины не выдаются владельцам по причине отсутствия на них систем экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС».

Начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий Ладыгин рассказал «Интерфаксу» что всего с начала текущего года оформлено более 1,2 тысячи автомобилей. Однако ПТС были выписаны только для 448 машин. Их владельцы предоставили свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства. Поскольку они были выписаны до 31 декабря прошлого года, таможенники проверяют законность их выдачи.

Остальные машины остаются на складах. Ладыгин отметил, что ситуация сложилась непростая и пока не понятной схемы действий.

В пресс-службе ДВТУ сообщили, что склады пока еще не забиты машинами. Однако, если вопрос не будет разрешен, ситуация может осложниться.

Требование об обязательном оснащении транспортных средств системой «ЭРА-ГЛОНАСС» вступило в силу с 1 января.