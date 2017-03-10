Таможня передала РГБ редкие контрабандные книги

Сборник произведений Редьярда Киплинга, изданный в XIX веке, передан Российской государственной библиотеке (ранее носившей имя В.И. Ленина).

Книги были изъяты таможенниками Шереметьево два года назад у пассажирки из Нью-Йорка.

Эксперты установили их историческую и культурную ценность, а Химкинский суд признал книги бесхозными. В результате они были обращены в доход государства и переданы библиотеке, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».