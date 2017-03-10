Таможня передала РГБ редкие контрабандные книги
Сборник произведений Редьярда Киплинга, изданный в XIX веке, передан Российской государственной библиотеке (ранее носившей имя В.И. Ленина).
Книги были изъяты таможенниками Шереметьево два года назад у пассажирки из Нью-Йорка.
Эксперты установили их историческую и культурную ценность, а Химкинский суд признал книги бесхозными. В результате они были обращены в доход государства и переданы библиотеке, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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