В Тамбовской области женщине пришлось сутки ждать скорую помощь

В Тамбовской области чета пенсионеров сутки не могла добиться приезда скорой помощи.

Инцидент произошел в начале февраля. У 68-летней женщины поднялось давление и начались боли в области сердца. Ее супруг неоднократно звонил в скорую помощь, вызывая бригаду. При этом он не только описал медикам состояние супруги, но и предупредил о том, что она недавно перенесла инфаркт.

Скорая помощь приехала только на следующий день. Пенсионерку госпитализирована в отделение неотложной кардиологии тамбовской областной клинической больницы. Однако вскоре она скончалась от повторного инфаркта.

СУ СКР по региону возбудил уголовное дело по факту происшествия. Следствие изъяло всю необходимую медицинскую документацию и назначило судмедэкпертизу, сообщает «Интерфакс».

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Теги:
Места: Россия
События: здоровье
Организации: СКР
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