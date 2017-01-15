Тамбовский подросток рассказал о причинах расправы над семьей
Под Тамбовом подросток задержан по подозрению в убийстве семьи. 17-летний молодой человек объяснил мотивы своего поступка.
14 января в поселке Сосновка были обнаружены тела 14-летней девочки, 43-летнего мужчины и 67-летней женщины. Это были отец, сестра и бабушка подростка. Выяснилось, что 17-летний преступник убил членов своей семьи топором, сообщает РГ.
Следователям юноша рассказал, что у него "накопилось". Он признался в совершении преступления. СМИ рассказали, что подросток увлекался сатанизмом, эти данные уточняются.
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