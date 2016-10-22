Под Тамбовом упал легкомоторный самолет

Следователи проводят проверку после падения легкомоторного самолета в Кершинское водохранилище в Тамбовской области.

Пилот смог самостоятельно выбраться на берег. По предварительным данным, самолет упал в водохранилище около двух часов дня. Что послужило причиной катастрофы, пока не известно.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщает РИА Новости.