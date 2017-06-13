Под Тамбовом госпитализированы два человека после взрыва газа

В одном из жилых домов в Тамбовской области произошел взрыв бытового газа. Два человека госпитализированы.

В управлении МЧС по региону уточнили, что местом инцидента является населенный пункт Моршанск. Газ взорвался в квартире на последнем этаже девятиэтажного дома. За взрывом последовал пожар, площадь которого составила 50 кв.м. К настоящему времени возгорание ликвидировано. При этом пострадал один из пожарных.

Из дома были эвакуированы примерно 30 человек. Взрыв привел к расхождению бетонных плит на техническом этаже. На месте происшествия работает комиссия, которая проверяет дом на наличие иных повреждений. По линии МЧС будет проведена проверка с целью установления причин взрыва газа, передает ТАСС.