Под Тамбовом госпитализированы два человека после взрыва газа
В одном из жилых домов в Тамбовской области произошел взрыв бытового газа. Два человека госпитализированы.
В управлении МЧС по региону уточнили, что местом инцидента является населенный пункт Моршанск. Газ взорвался в квартире на последнем этаже девятиэтажного дома. За взрывом последовал пожар, площадь которого составила 50 кв.м. К настоящему времени возгорание ликвидировано. При этом пострадал один из пожарных.
Из дома были эвакуированы примерно 30 человек. Взрыв привел к расхождению бетонных плит на техническом этаже. На месте происшествия работает комиссия, которая проверяет дом на наличие иных повреждений. По линии МЧС будет проведена проверка с целью установления причин взрыва газа, передает ТАСС.
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