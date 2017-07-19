В Тамбове мужчина получил внутренний ожог неизвестной жидкостью

В Тамбове пенсионер пострадал от неизвестной жидкости, купленной в магазине под видом питьевой воды.

Согласно данным СКР по региону, мужчина приобрел бутылку с водой в торговом павильоне на автобусной остановке. Приехав на дачу, он открыл бутылку, перелил воду в бокал и выпил.

Пенсионеру сразу же стало плохо и он попал в больницу. Медики обнаружили у него токсическое отравление прижигающей жидкостью. В настоящее время состояние мужчины оценивается как стабильное, сообщает РИА «Новости».

О произошедшем стало известно правоохранительным органам. Они изъяли бутылку с неизвестно жидкостью, а также партию воды из упомянутого павильона. Образцы отправлены на экспертизу. Следствие рассматривает несколько версий. В том числе допускает, что мужчина мог ошибочно выпить непищевую жидкость.